«Unter allen Angeboten hat er sich für Leipzig entschieden. Ich denke, dass er sich dort am besten weiterentwickeln wird», sagte der frühere Bremen-Profi Nenad Bjelica mehreren kroatischen Medien. Am Donnerstagmorgen hatte Olmo das Trainingslager von Zagreb in Rovinj verlassen. Über die kroatische Hauptstadt reiste der spanische U21-Nationalspieler nach Leipzig.

Zuvor hatte Olmo noch versucht, sich mit einigen Worten von seinen Mitspielern zu verabdschieden. «Das ist ihm aber nicht gelungen. Es war sehr emotional von ihm», sagte Bjelica. Leipzig zahlt dem Vernehmen nach eine Ablöse von etwa 20 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen auf über 30 Millionen steigen kann. Olmo soll einen Vertrag bis 2024 unterschreiben.