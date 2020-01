«Vor zehn Jahren habe ich noch meine Lehre zum Industriekaufmann gemacht. Da habe ich keine Sekunde daran gedacht, dass ich mal in der Bundesliga lande», sagte der 29-Jährige in einem Interview des Audio-Portals Amazon. Niederlechner hat in dieser Saison bereits zehn Treffer erzielt, mit dem FCA steht er auf Platz zehn.

«Ich habe am Tag fünf Latte macchiatos getrunken, am Nachmittag gab es immer einen Döner oder eine Pizza. Und wenn am Donnerstag irgendwo eine gute Party war, bin ich da auch noch weggegangen», erinnert er sich. Nebenbei habe er in der Bayernliga beim FC Ismaning gespielt und nicht einmal gedacht, dass er 3. Liga spielen könnte: «Dieser Weg ist schon Wahnsinn.»