Das gaben die Bremer bekannt. Positiv aus Werder-Sicht ist, dass Abwehrspieler Kevin Vogt wieder nach Bremen zurückgekehrt ist. Der Neuzugang aus Hoffenheim hatte sich in Düsseldorf eine Gehirnerschütterung zugezogen und die Nacht nach dem Spiel im Krankenhaus verbracht hat. In Bremen stehen nun weitere Untersuchungen an.