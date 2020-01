«Es ist eine absolut mutige Entscheidung von Nübel. Er ist ein sehr talentierter Torwart, gar keine Frage», sagte der 39-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Ich weiß aus eigener Erkenntnis, dass Manuel nicht gerne aus dem Tor herausgeht. Manuel ist wieder in Topform und ein absoluter Weltklassetorhüter. Insofern bin ich gespannt, wie die Konstellation ablaufen wird.» Hinter Neuer hatte Weidenfeller bei der WM 2014 in Brasilien ohne Einsatz im deutschen Tor den Titel gewonnen.

Den Münchnern könnten interne Spannungen drohen, weil Stammkeeper und Nationalspieler Manuel Neuer (33) zuletzt deutlich gemacht, dass er immer jede Partie bestreiten und auf keinen Einsatz verzichten wolle. Der 23 Jahre alte Nübel wechselt kommende Saison vom FC Schalke 04 zu den Bayern.

«Ich glaube, dass jeder junge Torwart auch Spielpraxis braucht», sagte Weidenfeller. «Aber ich gehe davon aus, dass Manuel Neuer gesetzt ist und er weiter seine Topleistungen bringt und sich nicht davon beirren lässt. Dann ist die Frage, was mit Nübel passiert. Aber er wird schon einen Plan in der Tasche haben, sonst wäre er nicht zu Bayern München gewechselt.» Weidenfeller hatte seine Karriere bei Borussia Dortmund 2018 beendet und war am Wochenende für den Revierclub beim Hallen-Traditionsmasters im Einsatz.