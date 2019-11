Die genaue Ausfallzeit lasse sich noch nicht konkretisieren. Für das Spiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Benfica Lissabon dürfte der Franzose allerdings keine Option sein. Zudem wird Spielmacher Kevin Kampl am Knöchel operiert und fällt für den Rest der Hinrunde aus.

Während sich Kampls Aus bereits abgezeichnet hatte, stellt die Verletzung von Upamecano RB vor Probleme. Denn in Chelsea-Leihgabe Ethan Ampadu steht nur ein fitter Innenverteidiger zur Verfügung. Stefan Ilsanker, der die Position gegen Köln gespielt hat, ist für die Champions League nicht gemeldet. Womöglich rückt deshalb Marcel Halstenberg oder Lukas Klostermann von der Außenposition in die Abwehrzentrale. Leipzig benötigt noch einen Punkt, um in das Achtelfinale einzuziehen.