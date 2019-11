«München weiß mit dem Druck umzugehen», sagte der 58-Jährige der Deutschen Presse-Agentur und erinnerte an das deutliche 5:0 in der vorigen Saison. Nach den jüngsten Patzern in der Bundesliga und der Trennung von Trainer Niko Kovac ist der Rekordmeister gefordert. «Die Mannschaft ist in der Pflicht abzuliefern, nicht zu reden, nicht die Schuld irgendwo anders zu suchen», meinte Matthäus vor dem Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Von einem Extra-Schwung durch das Trainer-Aus hält der deutsche Rekord-Nationalspieler nichts. «Ich habe so etwas nie als Motivation gebraucht. Ich hätte auch nie die Ausrede gesucht, dass der Trainer einem keinen klaren Plan mit auf den Platz gibt», sagte der Welt- und Europameister. Kovac war von Kritikern vorgeworfen worden, er habe kein klares Erfolgsrezept gehabt. «Das sind einfach Ausreden, die die Spieler gesucht haben, weil sie nicht ihre Leistung gebracht haben und die Torchancen nicht verwertet haben», meinte Matthäus.

Der BVB hat sich nach einer Schwächephase zuletzt wieder gefangen und beim 3:2-Comeback-Sieg in der Champions League gegen Inter Mailand Selbstvertrauen getankt. «Dortmund kann aufgrund der Resultate der letzten zehn Tage mit breiterer Brust in das Spiel gehen», sagte Matthäus. «Aber ich kenne das Bayern-München-Gen. Auch wenn wichtige Spieler fehlen, weiß Bayern, wie solche Spiele anzugehen sind.»

Der FC Bayern hatte am Mittwoch immerhin in der Champions League im ersten Spiel nach der Kovac-Trennung undd unter Leitung von Hansi Flick mit dem 2:0 gegen Olympiakos Piräus den Einzug in die K.o.-Runde perfekt gemacht.