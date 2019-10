«Ich weiß nicht, ob sie besonders cool sein wollten, weil sie in der Hauptstadt sind», sagte Streich nach der Begegnung am achten Spieltag in der Fußball-Bundeslig: «Du kommst raus auf den Platz und in der Kurve brennen die Bengalos. Das ist eine Katastrophe, das können wir gar nicht gebrauchen.»

Kurz vor dem Anpfiff wurde im Stadion An der Alten Försterei im Gästeblock Pyrotechnik gezündet. Auch in der zweiten Halbzeit gab es einen ähnlichen Vorfall - sehr zur Verwunderung Streichs. «Ich kenne das gar nicht. Ich weiß gar nicht was das soll», sagte Streich und ergänzte erzürnt: «Das nervt total. Vielleicht ist es ihnen in den Kopf gestiegen, dass wir 14 Punkte haben, aber jetzt ist der Kopf wieder klar und wir wissen, wo wir stehen.»

Nach zuvor vier Spielen ohne Niederlage mussten sich die Breisgauer bei den Eisernen erstmals wieder geschlagen geben. Der Aufsteiger feierte im eigenen Stadion in Köpenick seinen umjubelten zweiten Saisonsieg. «Das ist aber keine Entschuldigung, dass wir verloren haben», sagte Streich zu den Vorkommnissen im Gästefanblock: «Verloren haben wir wegen uns.»