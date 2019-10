Der derzeit verletzte Fußball-Profi sagte dem Onlineportal «deichstube.de»: «Ich habe mich sehr gefreut, dass er so über mich denkt. Es ist einfach Wahnsinn, dann so etwas von so einem Spieler zu hören. Es ist so ein kleiner Ritterschlag für mich.»

Der Ex-Werder-Star Klose hatte im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur den Bremer Füllkrug als «echt interessant und recht komplett» bezeichnet. «Er ist schnell und hat einen Instinkt, den man als Stürmer braucht», erklärte der ehemalige Weltmeister. Zudem habe er den «eigenen Spielstil» in Füllkrugs Auftreten erkannt.

«Ich habe es bei Instagram gesehen und ihm dort auch geschrieben, weil ich seine Telefonnummer leider nicht habe», bedauerte Füllkrug. Eine Antwort bekam er allerdings nicht. «Wahrscheinlich kriegt er so viele Nachrichten oder das landet in irgendeinem Ordner, in den niemand guckt», sagte der Angreifer, der aufgrund eines Kreuzbandrisses noch mehrere Monate ausfallen wird.