«Wir sitzen nicht in der Kabine und zittern. Wir gehen davon aus, dass wir in Leverkusen gewinnen und einen guten Abschluss der englischen Woche haben werden», sagte Nagelsmann. Leipzig tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen an.

Nach den Pleiten gegen Schalke (1:3) und Lyon (0:2) muss Nagelsmann seine Abwehr umbauen. Innenverteidiger Ibrahima Konaté fehlt wegen eines Muskelfaserrisses. Für Kevin Kampl (Sprunggelenk)kommt das Spiel gegen seinen Ex-Verein noch zu früh. Dafür könnte Neuzugang Patrik Schick in den Kader zurückkehren.