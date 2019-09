Der Österreicher lief am Dienstag an der Säbener Straße auf, verzichtete auf einem Nebenplatz aber noch auf die Einheit mit der Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Eine Prognose für die Rückkehr des 27-Jährigen gab der Verein nicht ab.

Der Außenverteidiger hatte sich vor rund eineinhalb Wochen beim Auswärtsspiel in Leipzig einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Nicht auf den Trainingsplätzen waren Leon Goretzka nach seiner Oberschenkel-Operation und Lucas Hernandez wegen einer individuellen Trainingssteuerung, wie es hieß. Die nächsten Partien bestreiten die Münchner am Samstag in der Bundesliga auswärts beim SC Paderborn; am Dienstag danach folgt das Champions-League-Gastspiel beim Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur in London.