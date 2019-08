«Wir haben vereinbart, dass wir uns kommende Woche mal hinsetzen und miteinander reden», sagte der Niederländer. Sportdirektor Simon Rolfes hatte am Vortag im Fachmagazin «Kicker» das Ziel ausgegeben, Bosz langfristig binden zu wollen. «Wenn der Verein mit mir sprechen will, ist er wohl zufrieden. Das bin ich auch», kommentierte Bosz dies vor dem Spiel am Samstag bei Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr). Bosz' aktueller Kontrakt läuft bis kommenden Sommer.

Einen möglichen Sieg in Düsseldorf bezeichnete der Bayer-Coach als «riesigen Schritt. Das wollen wir auch unbedingt machen.» Zwei Siege aus den ersten beiden Saisonspielen gelangen Leverkusen zuletzt vor vier Jahren. Bosz warnte aber auch angesichts des überraschenden Fortuna-Sieges zum Saisonstart bei Werder Bremen (3:1): «Wir haben Fortuna Düsseldorf analysiert. Das wird auch für uns nicht einfach. Ich glaube, das wird ein schönes Spiel.»