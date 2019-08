«Letztes Jahr gab es mit dem Pokalfinale die Chance. Die Zeit ist nun gekommen, dass ich den Pokal oder die Schale nach oben hieven möchte. Wir wollen probieren, was zu holen. Ob es schon reicht, muss man sehen», sagte Halstenberg der «Bild»-Zeitung. Das Pokalfinale hatte Leipzig 0:3 gegen den FC Bayern verloren. Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) spielen die Sachsen in der ersten Runde des DFB-Pokals in Osnabrück.

Seinen Optimismus schöpft Halstenberg aus den Transfers von RB. «Wir haben zwei, drei Spieler dazubekommen, die den Unterschied ausmachen können. Wie sich das alles fügt, muss man sehen», sagte der Verteidiger. Leipzig hat bisher etwa 52 Millionen Euro in sechs Neuzugänge investiert. Als vorrangige Titelkandidaten sieht Halstenberg jedoch München und Borussia Dortmund.