Vor 15.811 Zuschauern verlor das Team von Trainer Julian Nagelsmann seine Generalprobe gegen Aston Villa 1:3 (1:1). Am 11. August bestreitet RB in der ersten Runde des DFB-Pokals beim VfL Osnabrück das erste Pflichtspiel unter Nagelsmann.

Bei seiner Premiere in der Red Bull Arena als Leipziger Trainer musste Nagelsmann zunächst einen Rückstand verdauen. Conor Hourihane (16.) traf für den Premier-League-Aufsteiger per Freistoß. Yussuf Poulsen (22.) verwertete einen abgefälschten Schuss von Nationalspieler Timo Werner zum Ausgleich. Kurz vor dem Ende traf der irische Nationalspieler Hourihane (83.) erneut per Freistoß, der unhaltbar abgefälscht worden war. John McGinn (89.) sorgte nach einem Konter für den Endstand.