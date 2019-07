RB-Wunschspieler Lookman in Leipzig eingetroffen

Leipzig (dpa) – Fußball-Bundesligist RB Leipzig steht unmittelbar vor einer Verpflichtung von Ademola Lookman. Der 21-jährige Offensivspieler vom FC Everton ist laut einem Bericht der «Bild»-Zeitung am Dienstagnachmittag bereits am Flughafen in Leipzig eingetroffen.