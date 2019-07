Gut drei Jahre nach seinem letzten Einsatz für den Revierclub im Pokalfinale von 2016 gegen München trug der vom FC Bayern zurückgekehrte Abwehrspieler beim 10:0 (5:0) im Test gegen den FC Schweinberg wieder das schwarzgelbe Trikot. Für die Tore des Bundesligisten vor 5000 Zuschauer beim Kreisligisten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sorgten Maximilian Philipp (40./41./42./77.) Marius Wolf (44.), Tobias Raschl (12./68.) und Mateu Morey (59.), Emre Aydinel (83.) und Shinji Kagawa (87.)

Hummels stand in der Startelf von Trainer Lucien Favre und spielte über die volle Distanz. Darüber hinaus gab das vom FC Barcelona verpflichtete Talent Morey ein vielversprechendes Debüt. Selbst der eigentlich für die Suche nach einem neuen Verein freigestellte Kagawa wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Anders als Hummels gehörten die BVB-Zugänge Nico Schulz (Hoffenheim), Thorgan Hazard (Mönchengladbach) und Julian Brandt (Leverkusen) nicht zum Kader für den ersten Test der Saisonvorbereitung. Sie waren erst vor zwei Tagen ins Training eingestiegen und deshalb in Dortmund geblieben. Auch andere BVB-Nationalspieler wie Marco Reus oder Jadon Sancho fehlten.

Am 15. Juli tritt der BVB eine sechstägige Reise in die USA an. Dort stehen Spiele gegen die Seattle Sounders und den Champions-League-Sieger FC Liverpool auf dem Programm.