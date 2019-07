Das Trio muss nun am 8. August in eine Nachprüfung. Einen entsprechenden «Bild»-Bericht bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB). Zudem fehlten Bibiana Steinhaus, Manuel Gräfe, Benjamin Brand und Sören Storks verletzungs- beziehungsweise krankheitsbedingt.

Steinhaus, die einzige Schiedsrichterin in der Männer-Bundesliga, hatte die Frauenfußball-WM in Frankreich wegen einer Muskelverletzung frühzeitig verlassen müssen. Die Bundesliga beginnt zwar erst am 16. August. Als Vorlauf für die Spitzenschiedsrichter gelten jedoch auch die Spiele der 2. und 3. Liga sowie der DFB-Pokal. Der Verband hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dass Aytekin (163 Bundesligaeinsätze) zum ersten Mal als Schiedsrichter des Jahres ausgezeichnet wird.