Das teilte der Club mit. Subotic hatte mit Borussia Dortmund 2011 und 2012 die Meisterschaft gewonnen und war vor anderthalb Jahren in die Ligue 1 gewechselt. Dort war sein Kontrakt diesen Sommer ausgelaufen.

«Für Union und für mich persönlich ist die anstehende Saison in der Bundesliga eine große Herausforderung, daher freue ich mich sehr auf das Abenteuer», sagte Subotic zu seinem Wechsel. Der Ex-Nationalspieler Serbiens ist bereits der zehnte Neuzugang von Union für die Premierensaison in der Bundesliga, zuvor hatte der Club am Donnerstag bereits Marius Bülter vom 1. FC Magdeburg für ein Jahr mit anschließender Kaufoption ausgeliehen.

Vergangene Saison hatte Subotic 26 Ligaspiele für Saint-Étienne absolviert. «Neven Subotic ist ein außergewöhnlicher Spieler, der seine Klasse in über 300 Profispielen auf höchstem Niveau unter Beweis gestellt hat», sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball bei den Berlinern.

In dieser Transferperiode hat Union bereits den 22 Jahre alten Innenverteidiger Keven Schlotterbeck vom SC Freiburg für ein Jahr ausgeliehen. Zudem ist der Club an einer Rückholaktion von Marvin Friedrich vom FC Augsburg für die zentrale Defensive interessiert.