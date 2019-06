Der 28 Jahre alte Nigerianer wechselt vom 1. FSV Mainz 05 zu den Eisernen und erhält einen Dreijahresvertrag bis Ende Juni 2022. Dieser gilt auch für die 2. Liga, wie der Club aus Köpenick mitteilte. In der abgelaufenen Saison kam der 1,78 Meter große Nationalspieler in 23 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte vier Treffer. Insgesamt kommt der frühere Profi des 1. FC Köln in 171 Bundesliga-Spielen auf 51 Tore.

«Ich habe mich vor Ort in Berlin von Union überzeugen können. Die Eindrücke an der Alten Försterei waren sehr positiv und so stand nach meinem Besuch für mich fest: Hier möchte ich gerne spielen», sagte Ujah, der sich «auf eine spannende Herausforderung» in der Hauptstadt freut.