«Wir fänden, der 9. November wäre ein fantastischer Tag für das Berliner Derby», bestätigte ein Mitarbeiter von Hertha BSC der Deutschen Presse-Agentur die Beantragung dieser Ansetzung bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Zuvor hatte der TV-Sender Sky darüber berichtet.

Die DFL veröffentlicht am 28. Juni die Spielpläne für die neue Saison, die am 16. August mit dem Spiel des Meisters Bayern München eröffnet wird. Trotz des geschichtsträchtigen Datums muss die Liga auch weitere Faktoren beleuchten, ob ein Derby am Tag des Mauerfalls ausgetragen werden könnte. Dazu gehören Gespräche mit der Polizei und der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS), die die Sicherheit gewähren müssen. Auch die Kommunen und Stadionbetreiber müssen zunächst befragt werden.