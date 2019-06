Sollte der ehemalige Bremer Kapitän keinen neuen Verein finden, würde Werder dem Stürmer in dem Fall kein neues Angebot unterbreiten. «Die Entscheidung ist gefallen. Das würde ich ausschließen», sagte Bremens Sportchef Frank Baumann der «Bild»-Zeitung. Der 31-Jährige war in den vergangenen drei Jahren mit 32 Treffern in 84 Spielen bester Offensivspieler der Norddeutschen.