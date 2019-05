«Selbst bei Klassenerhalt sollte in meinen Augen der arg in die Kritik geratene und polarisierende VfB-Präsident Wolfgang Dietrich den Weg für einen Neubeginn frei machen und zurücktreten», schrieb der ehemalige VfB-Profi in einer «Kicker»-Kolumne. «Wenn Stuttgart erneut absteigt, ist er für mich eh nicht mehr zu halten.» Die sportliche Zukunft der Schwaben entscheidet sich am Abend (20.30 Uhr/Eurosport Player) im Relegations-Rückspiel bei Union Berlin.

Der 54-jährige Berthold empfahl dem VfB zudem eine Neubesetzung des Aufsichtsrats. «In einen Aufsichtsrat gehören mehrheitlich Fachleute: Ex-Profis mit Stallgeruch, Erfahrung, Kompetenz und Gespür für den Fußball», schrieb er. «Nach welchen Kriterien entscheiden denn die fachfremden Größen aus Wirtschaft und Politik? Nach dem Tabellenstand? Nach Sympathie?»