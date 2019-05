«Die Tür ist ja nicht zu. Wir sind bekannt dafür, dass wir gerne kämpfen. Daher werden wir natürlich jetzt noch mal einen Anlauf starten», sagte Vorstandschef Oliver Mintzlaff in Berlin bei einer Veranstaltung der «Bild»-Zeitung.

Der Vertrag des 23 Jahre alten Schwaben läuft noch bis 30. Juni 2020. RB will unbedingt verlängern, aber Werner hatte angedeutet, wechseln zu wollen und ein vorliegendes neues Angebot der Sachsen nicht unterschrieben. «Wenn er sagt, er will nicht verlängern, wollen wir mit seinem Berater sprechen, wie ein Exit-Szenario aussehen kann», erklärte Mintzlaff. Ohne Verlängerung könnte Werner im kommenden Jahr Leipzig ablösefrei verlassen. Das will RB aber vermeiden.

Angeblich soll der FC Bayern München an Werner interessiert sein. Nach Aussage von Coach und Sportdirektor Ralf Rangnick hat bei Leipzig aber bisher noch kein Verein wegen Werner angefragt.