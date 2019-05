Der togolesische Fußball-Nationalspieler erhält in Sinsheim einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Nach Medienangaben soll Hoffenheim für den 25-Jährigen aufgrund einer Ausstiegsklausel eine Ablösesumme in Höhe von zehn Millionen Euro an die Niedersachsen gezahlt haben.

Bebou kam im Sommer 2017 von Fortuna Düsseldorf zu 96 und schoss in 44 Pflichtspielen zehn Tore für Hannover. In der laufenden Saison kam der Stürmer aufgrund von Verletzungen lediglich auf elf Bundesliga-Einsätze (vier Tore) für den Tabellenvorletzten.