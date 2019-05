Covic wird zur neuen Saison Cheftrainer bei Hertha BSC

Berlin (dpa) - Stallgeruch statt prominenter Name: Hertha BSC setzt erneut auf eine interne Lösung für den Posten des Cheftrainers und befördert Ex-Profi Ante Covic zum Nachfolger von Pal Dardai.

Der 43 Jahre alte bisherige Coach der U23 wird zur kommenden Saison das Profiteam übernehmen, teilte der Berliner Fußball-Bundesligist mit - eine Überraschung war das längst nicht mehr. Covic hat insgesamt 247 Pflichtspiele für die «Alte Dame» bestritten.

«Wir hatten von Anfang an gesagt, dass wir einen Trainer wollen, der die Hertha-DNA behütet. Ante Covic versteht diese DNA mehr als jeder andere Kandidat», erklärte Manager Preetz am Tag nach dem 4:3-Sieg der Berliner beim FC Augsburg. «Für mich geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Hertha BSC ist für mich nie ein gewöhnlicher Arbeitgeber gewesen», äußerte der neue Chefcoach ähnlich wie Dardai, der von «blau-weißem Blut» gesprochen hatte.

Wie schon bei Dardai im Februar 2015 wählt Hertha einen jungen Trainer aus den eigenen Reihen. Anders als sein Vorgänger, der schon die ungarische Nationalmannschaft trainiert hatte, fehlt Covic aber komplett die Erfahrung im Profibereich. Bei der Trainersuche seit der angekündigten Rückstufung des Ungarn Mitte April waren öffentlich auch Namen wie David Wagner oder Jürgen Klinsmann gehandelt worden.

«Nach intensiver Prüfung verschiedenster Kandidaten haben wir uns erneut für ein Trainer-Eigengewächs entschieden. Ante besitzt unbestrittene fachliche Kompetenz und verkörpert große Hertha-Leidenschaft. Wir sind uns sicher, dass er mit seinem Feuer und seiner Begeisterung auch die Mannschaft anstecken wird», sagte Manager Preetz. Zum Trainingsauftakt am 1. Juli wird Hertha Covic offiziell vorstellen, heißt es in der Mitteilung des Clubs.

Covic soll nach der Stabilisierung - Dardai hat Hertha stets von der Abstiegszone ferngehalten - nun für einen neuen Entwicklungsschritt sorgen. Da sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kaum verändern werden, gilt das als anspruchsvolle Aufgabe. Siebter, Sechster, Zehnter und derzeit wieder Zehnter, dazu einmal die Qualifikation für die Europa League lautet die sportliche Bilanz der Dardai-Ära.

Der gebürtige Berliner Covic spielte von 1996 bis 2000 und dann wieder von 2003 an für die Hertha und trainiert seit fünfeinhalb Jahren die zweite Mannschaft. Dabei betreut der gebürtige Berliner als Karrierecoach auch junge Spieler an der Schnittstelle von der U17 bis zum Profibereich. «Er kennt gerade unsere jungen Spieler, hat sie geformt, gefördert, aufgebaut und vorbereitet auf das Profi-Geschäft», bemerkte Preetz.

Neuer Co-Trainer wird Mirko Dickhaut, der einst für Frankfurt und Bochum spielte. Covic und Dickhaut hatten zusammen das VfL-Trikot getragen und 2013 gemeinsam die Fußballlehrer-Ausbildung absolviert. Torwarttrainer ist weiter Zsolt Petry. Die Athletiktrainer Henrik Kuchno und Hendrik Vieth bleiben ebenfalls im Trainerteams.

Nach der Trennung der Berliner von Michael Skibbe im Februar 2012 saß Covic schon einmal für eine Partie mit René Tretschok verantwortlich auf der Trainerbank. Als Assistent von Otto Rehhagel erlebte er anschließend den Absturz in die 2. Liga durch das Scheitern in der Relegation an Fortuna Düsseldorf mit. Covic soll bereits bei der Verpflichtung von Dardai im Februar 2015 ein Kandidat gewesen sein.

Mannschaft und Fans wollen nun Dardai, dem Preetz «ausdrücklich für seine Verdienste als Chef-Trainer» dankte, einen stimmungsvollen Abgang bereiten. Der Sieg beim munteren Torespaß in Augsburg war ein erstes Abschiedsgeschenk. «Ein Heimsieg wäre nun die beste Art und Weise, um unserem Trainer 'Goodbye' zu sagen», meinte Routinier Kalou, der doppelt traf. Marvin Plattenhardt und Marko Grujic waren die weiteren Berliner Torschützen. Schon mit einem Punkt zum Saison-Halali am Samstag gegen Bayer Leverkusen hätte Hertha die beste Rückrunde unter Dardai gespielt.