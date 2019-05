2 - Treffer hat Borussia Dortmund mindestens in jedem Heimspiel dieser Saison erzielt, das war in der Bundesliga-Geschichte zuvor noch keinem Team gelungen.

3 - Jahre in Serie spielt Daniel Didavi in der Relegation. 2017 und 2018 setzte sich der Mittelfeldspieler mit dem VfL Wolfsburg durch, nun geht es mit dem VfB Stuttgart in der Saison-Verlängerung um den Verbleib in der Bundesliga.

6 - Abstiege stehen nach dieser Saison für Hannover 96 zu Buche.

9 - Mal ist der 1. FC Nürnberg abgestiegen, der Rekordabsteiger hat seinen unrühmlichen Rekord ausgebaut.

10 - Tore erzielten die Augsburger in dieser Saison in den ersten 15 Minuten, damit sind sie die Frühstarter der Liga.

16 - Saisontore hat Nationalspieler Kai Havertz (19) in dieser Saison schon erzielt. In der Bundesliga-Historie erreichten nur drei Spieler diese Marke vor ihrem 20. Geburtstag: Klaus Fischer, Dieter Müller und Horst Köppel - im Gegensatz zu Mittelfeldspieler Havertz allesamt Stürmer.

44 - Punkte gewann der BVB im eigenen Stadion. Damit steht der Tabellenzweite als bestes Heimteam der Liga fest.

50 - Spiele bestritt RB Leipzig in dieser Saison wettbewerbsübergreifend schon, häufiger musste kein anderer Bundesligist ran.

150 - Mal wurde Bremens Oldie Claudio Pizarro in der Bundesliga nun eingewechselt. Der 40-jährige Peruaner stellte zudem den Clubrekord von Pasi Rautiainen aus der Saison 1981/82 ein: Zum 22. Mal kam er als Joker.

200 - Bundesligaspiele hat Arjen Robben jetzt absolviert. Er wurde beim 0:0 des FC Bayern gegen RB Leipzig eingewechselt.

1387 - torlose Minuten hat Thorgan Hazard mit dem Treffer zum 3:0 beim 4:0-Sieg von Borussia Mönchengladbach in Nürnberg beendet.