Der 34. Spieltag: So wird München oder Dortmund Meister

Düsseldorf (dpa) - Zum ersten Mal seit zehn Jahren wird die deutsche Fußball-Meisterschaft am letzten Spieltag entschieden. Der FC Bayern München geht mit zwei Punkten Vorsprung und der um 17 Treffer besseren Tordifferenz in das Finale am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky).