Der polnische Winter-Neuzugang verletzte sich beim 0:3 gegen Eintracht Frankfurt am Montag am linken Oberschenkel und musste schon in der 19. Minute ausgewechselt werden. «Man muss davon ausgehen, dass er am Samstag auf jeden Fall ausfällt», sagte Trainer Friedhelm Funkel: «Am Dienstag werden noch Bilder gemacht, dann sieht man, ob es nur ein Muskelfaserriss ist oder ob es Schlimmeres ist und auch die Sehne betroffen ist.»

Kownacki hatte in der Vorwoche beim 4:0 beim FC Schalke 04 seine beiden ersten Bundesliga-Tore geschossen und hatte auch gegen Frankfurt die vermeintliche Führung erzielt. Sein Tor in der 2. Minute wurde aber wegen einer angeblichen Abseitsstellung aberkannt.