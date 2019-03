«Mein nächster Schritt sollte immer sein, nach der Türkei in einer europäischen Top-Liga zu spielen. Das wollte ich so schnell wie möglich realisieren.» Der 18-jährige Verteidiger Kabak war im Winter vom türkischen Spitzenverein Galatasaray Istanbul zum VfB gewechselt und hatte beim 5:1 gegen Hannover am Sonntag seine ersten Bundesliga-Tore erzielt.

Für die Zukunft kann sich das Top-Talent auch einen Wechsel zu Rekordmeister FC Bayern München vorstellen. «Wer würde nicht mal gerne bei den Bayern spielen?», sagte Kabak. «Es gibt natürlich auch noch weitere große Vereine in Europa. Aber erst mal muss ich noch viel arbeiten, Geduld haben und abwarten.» Der Klassenerhalt sei das klare Ziel mit dem VfB, bei dem er auf jeden Fall auch mindestens noch in der nächsten Saison spielen wolle.