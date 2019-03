«Ich weiß nicht, wer diese Regel erfunden hat. Ich bin schon lange im Fußball, aber das ist für mich nicht Fußball. Das ist ein Skandal», klagte der Trainer des Bundesliga-Tabellenführers einen Tag vor dem Champions-League-Achtelfinale seiner Mannschaft gegen Tottenham Hotspur.

Angesichts der vielen Diskussionen und umstrittenen Szenen in der jüngsten Vergangenheit hatte das Regelgremium (IFAB) des Weltverbandes FIFA in Aberdeen Änderungen beschlossen, den kompletten Wortlaut der Beschlüsse aber noch nicht veröffentlicht. Favre sehnt eine Änderung herbei: «Man braucht ein Gleichgewicht, wenn man läuft. Ohne Arme geht man zu Boden. Und dann bekommt man den Ball an die Hand und es gibt Elfmeter. Ich verstehe es nicht.»