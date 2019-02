«Mikael hat in den letzten zehn, zwölf Tagen Gas geben und wird am Samstag seine Chance von Beginn an kriegen», kündigte Trainer Boris Schommers an. Das Schlusslicht ist am Samstag (15.30 Uhr) Gastgeber für den Tabellenvierten RB Leipzig, der das Hinspiel mit 6:0 gewann. Zrelak hatte sich am Mittwoch im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen.