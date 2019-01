«Wir sollten mit dem Thema entspannt umgehen», sagte der Vorstandsvorsitzende bei einem Sponsorentermin des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Münchner Flughafen zum Bundesliga-Titelkampf. Der erneute Gewinn der Meisterschaft sei «ein großes Ziel», sagte Rummenigge: «Wir sollten das entspannt angehen. Dortmund ist eine gute Mannschaft, aber wir haben auch keine schlechte.»

Die Bayern haben vor dem zweiten Rückrundenspieltag als Tabellenzweiter einen Rückstand von sechs Zählern auf den BVB. «Es ist erstmal wichtig, dass man an sich selbst glaubt und das tun wir. Was auf den anderen Fußballplätzen in Deutschland passiert, können wir nicht beeinflussen. Wir wollen unsere Spiele gewinnen und haben einen guten Start gehabt», sagte Kapitän Manuel Neuer. Dortmund sei auch nicht unschlagbar.

«Wir dürfen uns keinen Fehler und keinen Ausrutscher mehr erlauben», sagte Nationalspieler Joshua Kimmich zur Jagd auf den Tabellenführer. «Wir wollen gegen den VfB Stuttgart erfolgreich weitermachen», sagte der 23 Jahre alte Defensivspieler nach dem 3:1 vor einer Woche gegen Hoffenheim mit Blick auf das Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Tabellen-16. Am 19. Spieltag müssen die Dortmunder im Zweikampf vorlegen: Sie empfangen am Samstag den Vorletzten Hannover 96.