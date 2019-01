«Absolut. Die Einführung eines Salary Cap, den es ja in vielen US-Sportarten gibt, würde ich sofort begrüßen», sagte Calmund der «Rheinischen Post», räumte aber zugleich auch ein: «Bei uns ist das nicht darstellbar. Eine Deckelung der Gehälter steht im Widerspruch zum EU-Wettbewerbsrecht und würde drastische Sanktionen nach sich ziehen.»

An Ruhestand denkt der 70 Jahre alte Calmund derweil noch lange nicht. «Ich will Ihnen jetzt mal was sagen: Es gibt doch dieses neumodische Gequatsche von der Work-Life-Balance. Da bin ich absolut im grünen Bereich. Ich bin rund 200 Tage im Jahr bei TV-Sendern, halte Vorträge in großen Unternehmen und unterstütze Benefiz-Projekte», sagte Calmund. Demnach habe er 150 Tage im Jahr frei. «Also: Alles super.»

Wie lange er noch weitermacht? «Erstens, solange die Leute mich noch sehen wollen. Zweitens muss meine Familie mit Tempo und Programm einverstanden sein. Und drittens: solange die Gesundheit stimmt», sagte Calmund.