Der Stürmer sagte dem «Kicker» im Trainingslager in Spanien: «Die Situation ist sehr ernst und gefährlich. Es wäre ein Fehler, zu denken, dass wir gut genug sind und von alleine da rauskommen. Wir brauchen Konsequenz, um aus guten Phasen mehr Kapital zu schlagen.»

Der regelmäßig als Abstiegskandidat gehandelte FCA hielt seit dem Aufstieg 2011 in jedem Jahr die Klasse, musste zuletzt aber dreimal nacheinander bis in die letzte Saisonphase zittern. Das droht dem Team von Trainer Manuel Baum auch in diesem Jahr - und das, obwohl Finnbogason (29) meinte: «Ich bin immer noch überzeugt, dass wir eine Mannschaft haben, die in die obere Tabellenhälfte kommen könnte.»

Der Isländer ist noch bis 2020 an Augsburg gebunden, über eine Vertragsverlängerung oder einen Abschied habe er noch nicht entschieden. «Wenn ich in meiner Karriere noch etwas anderes erleben möchte, muss ich das am Ende meines jetzigen Vertrags tun», sagte er. Den Nationalspieler, der bereits in sieben Ländern aktiv war, reizen noch England und Italien. «Und ich habe den Plan, am Ende meiner Karriere in der nordamerikanischen MLS zu spielen», verriet er.