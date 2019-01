Der 35-Jährige solle in seiner neuen Funktion «eng mit Manager Horst Heldt und dem Sportlichen Leiter Gerhard Zuber zusammenarbeiten», heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Nach Stationen bei Borussia Mönchengladbach, Alemannia Aachen und Bayern München war Schlaudraff von 2008 bis 2015 bereits als Bundesliga-Spieler für Hannover aktiv. Nach seinem Karriereende erwarb er mehrere Trainerscheine und arbeitete für die Spielerberatungs-Agentur «SportsTotal».

«Er hat bei Verhandlungen auch schon als Berater bei mir mit am Tisch gesessen», erklärte Horst Heldt, da Schlaudraff in Hannover einst drei Spieler vertrat. In Zukunft solle er bei 96 für das Scouting zuständig sein. «Er wird sich um die Erste Liga und die Zweite Liga in Deutschland kümmern», sagte Heldt der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» und der «Neuen Presse».

Schlaudraff selbst sagte: «Ich bin schon länger mit Hannover 96 in Kontakt gewesen. Dass es für mich etwas Besonderes ist, für 96 zu arbeiten, ist kein Geheimnis. Hier bin ich heimisch geworden.»