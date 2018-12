Das bekräftigte Clubchef Martin Kind gegenüber der «Bild»-Zeitung. «Auch bei einer Niederlage gegen Düsseldorf ist André Breitenreiter im Jahr 2019 unser Trainer», sagte Kind. «Der Trainer hat das Vertrauen, macht gute Arbeit.»

Der Präsident des Vereins und Geschäftsführer der ausgegliederten Profifußball-Gesellschaft ist stattdessen für «alternative Strategien zum Mittel Trainer-Wechsel». Das bedeutet: Der Tabellenvorletzte will in der Winterpause neue Spieler verpflichten, um den Abstieg zu vermeiden. Im Abstiegskampfduell des 17. Spieltags trifft Hannover am Samstag (15.30 Uhr) auf den Tabellen-15. Fortuna Düsseldorf.