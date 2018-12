Auch Mittelfeldspieler Per Skjelbred droht wegen Zahnproblemen der Ausfall für das letzte Spiel des Jahres. «Kann sein, dass er auch raus ist», sagte Dardai und meinte angesichts der Verletzungsprobleme lakonisch: «Irgendwas schaffen wir schon.»

Beim 2:2 gegen den FC Augsburg verpassten die Berliner einen Sieg zum Heim-Abschluss - dennoch zeigte sich Dardai «jetzt schon zufrieden» mit der ersten Halbserie. «Bei den vielen Verletzungen, die wir hatten, müssten wir eigentlich zehn Punkte weniger haben», sagte der Ungar. «Es ist nicht selbstverständlich, dass die Legoteile passen.»

In Leverkusen sollen weiter die Innenverteidiger Niklas Stark, Karim Rekik und Derrick Luckassen sowie Javairo Dilrosun und Marko Grujic fehlen. Mit 24 Punkten liegt Hertha hinter den Europapokalplätzen. «Wenn in der Rückrunde hoffentlich alle gesund sind, müssen wir mehr Punkte sammeln», sagte Dardai und stellte mit Blick auf das Leverkusen-Spiel eine Rechnung auf: «27 - wunderschön, 25 - auch okay, aber mit 24 bin ich nicht unzufrieden.»

Der Coach bekräftigte seine Kritik am holprigen Rasen im Olympiastadion, der in der Winterpause erneuert werden soll. «Jeder hat gesehen: Fußballspielen ist unmöglich in der zweiten Halbzeit», sagte er. «Wir müssen das akzeptieren, dass das kein Fußballrasen war, sondern irgendwas...»