Der 27 Jahre alte deutsche Nationalspieler wechselt vom Ligakonkurrenten Augsburger Panther an den Seilersee. In der Spielzeit 20/21 war er mit 15 Treffern torgefährlichster DEL-Verteidiger. «Ich möchte mich mit diesem Wechsel auch persönlich weiterentwickeln und in Iserlohn noch mehr Verantwortung übernehmen», wurde Sezemsky in einer Mitteilung der Iserlohner zitiert.

© dpa-infocom, dpa:210430-99-416825/2