Ausschlaggebend dafür war das fünfte Tor der Norddeutschen durch Alexander Friesen 96 Sekunden vor dem Ende. Mit der nun um einen Treffer besseren Tordifferenz im Verhältnis zur punkt- und spielgleichen Düsseldorfer EG zog Bremerhaven vorbei auf Rang zwei. Beide Teams haben nach 18 Spielen 31 Punkte und folgen den Eisbären Berlin.

Bremerhaven, das stark in die Saison gestartet war, hatte zuletzt vier Niederlagen in Serie kassiert, war aber schon beim 5:4 nach Verlängerung beim schlechtesten DEL-Team Krefeld am Samstag wieder erfolgreich gewesen. Iserlohn muss als Tabellenfünfter im Norden mit 24 Punkten aus 17 Spielen um die Playoff-Teilnahme bangen. Die Sauerländer sind am 25. Februar wieder bei der DEG gefordert. Bremerhaven muss am folgenden Tag wieder zum Spitzenspiel der Nordgruppe gegen die Eisbären ran.

© dpa-infocom, dpa:210223-99-564750/2