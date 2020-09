«Wir kämpfen für den Saisonstart am 13. November. Aber wir werden keinen wirtschaftlichen Selbstmord begehen», sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke «MagentaSport» und äußerte erneut Sorgen: «Es ist im Moment alles schlecht für den Eishockey-Sport, für die DEL. Noch schlimmer wäre, wenn wir eine Masseninsolvenz oder einen Massenexitus hätten und irgendeinen Wahnsinn machen.»

Gemeint ist damit, dass die Liga nach seiner Meinung und der der 14 Clubs nicht in die Saison starten kann, wenn die Perspektive bei lediglich 20 Prozent Zuschauern der eigentlichen Hallen-Auslastung liege. «Zwanzig Prozent ist nicht das, was wir uns gedacht haben. Zwanzig Prozent ist nicht das, was dem Eishockey hilft», meinte Tripcke. Die Liga hatte zwei Tage zuvor nach einer Sitzung Forderungen an die Politik gestellt, weitere finanzielle Hilfen zur Verfügung zu stellen oder deutlich mehr Zuschauer zuzulassen.

Für diese Haltung gab es auch Kritik. Im Gegensatz zur DEL wollen die Handball- und die Basketball-Bundesliga auf Grundlage der aktuellen Bestimmungen starten. «Nur weil einer eine Kerze vom Fünfer springt, müssen wir noch lange keinen Rückwärtssalto vom Zehner machen», hatte Tripcke dazu in der «Eishockey News» gesagt.

Die DEL hat nach dem Fußball normalerweise die höchsten Zuschauerzahlen in Deutschland. Dadurch wären die wirtschaftlichen Verluste bei der aktuellen 20-Prozent-Regelung deutlich höher als im Handball oder Basketball. Hinzu kommt, dass die Lizenzierung in der DEL trotz der Corona-Krise auf Basis voller Hallenkapazitäten erstellt wurde. Laut DEL fehlen der Liga aktuell insgesamt rund 60 Millionen Euro.

© dpa-infocom, dpa:200923-99-679134/3