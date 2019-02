Der achtmalige deutsche Meister setzte sich im 223. rheinischen Derby bei der Düsseldorfer EG nach Penaltyschießen 4:3 (1:1, 2:2, 0:0) durch und hat zwei Spieltage vor Schluss in der Hauptrunde sechs Punkte Vorsprung auf Rang sieben.

Dabei geht es für die Kölner auch darum, den wegen des Heimvorteils im letzten Spiel attraktiven dritten Platz zu erobern. Die Düsseldorfer müssen als Tabellenfünfter noch um den direkten Einzug in die Viertelfinal-Playoffs bangen und benötigen aus den beiden letzten Spielen gegen Krefeld und in Berlin noch einen Sieg.

In einem intensiven und hochklassigen Derby kamen die Gäste zunächst durch Felix Schütz früh in Führung, ehe Carl Ridderwall kurz vor der Drittelpause zum 1:1 traf. Philip Gogulla, der Ex-Kölner, und Ken Andre Olim sorgten im zweiten Drittel für die 3:1-Führung der DEG. Mit zwei Treffern binnen 73 Sekunden durch Morgan Ellis und Kai Hospelt schafften die Haie in der spannenden Partie das 3:3. Die Entscheidung fiel nach torloser Verlängerung im Penaltyschießen durch Frederik Tiffels.