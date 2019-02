Das Team von Trainer Pavel Gross gewann 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) bei den Nürnberg Ice Tigers und führt die DEL-Tabelle nun mit 112 Punkten nach 50 Spielen an, womit die bisherige Bestmarke der Eisbären Berlin übertroffen wurde. Zugleich gewann Mannheim in dieser Saison alle vier Vorrundenspiele gegen Nürnberg und schoss dabei jeweils vier Tore.

In der Saison 2002/2003 hatten die Eisbären die Vorrunde mit 109 Punkten aus 52 Partien abgeschlossen, am Ende aber den Meistertitel verpasst. 2010 wurde Berlin sogar mit 123 Zählern Hauptrundensieger; damals gab es aber 15 Teams in der Liga und es wurden 56 Spiele absolviert.

Die beiden abschließenden Vorrunden-Spieltage in dieser Saison finden am kommenden Wochenende statt. Dann kann Vorjahreshalbfinalist Nürnberg auch letzte Zweifel an der Teilnahme der ersten Playoff-Runde beseitigen. Die Grizzlys Wolfsburg gewannen zwar das Nord-Duell gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven 4:0 (1:0, 3:0, 0:0), können aber nur noch theoretisch Nürnberg noch von Platz zehn verdrängen. Sehr wahrscheinlich sind die Grizzlys zum ersten Mal seit 2008 nicht mehr in den DEL-Playoffs vertreten.

Keine Playoff-Chance mehr haben die Krefeld Pinguine nach dem 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) gegen die Straubing Tigers. Die Rheinländer gewannen lediglich zwei der vergangenen zwölf Partien. Straubing, das die erste Playoff-Runde bereits sicher hatte, wahrte mit dem Sieg die kleine Chance auf eine direkte Viertelfinal-Teilnahme.