Am 25. April in Regensburg und am 27. April in Deggendorf ist in zwei Prestigeduellen jeweils Österreich der Gegner der Auswahl des neuen Bundestrainers Toni Söderholm. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund am Donnerstag mit.

Zu Beginn der WM-Vorbereitung stehen Testpartien in Kaufbeuren und Garmisch-Partenkirchen (11. und 13. April) gegen die Slowakei an. Die Generalprobe wird am 7. Mai in Mannheim gegen die USA ausgetragen.