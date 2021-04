Es sei ein «unheimlicher Impuls», sagte der 69-Jährige bei Magentasport. «Ich hoffe, dass doch der eine oder andere Bundesligaverein vielleicht die nächsten Jahre sich auch noch eine Basketballmannschaft anlacht mit großen Hallen.» Man müsse daran arbeiten, sagte Hoeneß grundsätzlich, «dass der Basketball neben dem Fußball zur zweiten Kraft in Deutschland wird.»

Die Münchner hatten zuletzt zum ersten Mal den Sprung unter die besten acht Teams Europas geschafft. Vom 20. April an trifft das Team von Trainer Andrea Trinchieri im Viertelfinale auf Mailand. Beim Final Four im nationalen Pokal bekommen es die Münchner zuvor im Halbfinale am Samstag, dem 17. April (16.00 Uhr/Magentasport) in eigener Halle mit ratiopharm Ulm zu tun, das Endspiel steigt dann am Sonntag.

© dpa-infocom, dpa:210416-99-233641/2