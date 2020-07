«Die Spielphilosophie von Trainer Aito Reneses ist in ganz Europa sehr angesehen. Sie wird international anerkannt, viele Spieler schätzen das», sagte der deutsche Nationalspieler Maodo Lo im Interview der «Berliner Morgenpost».

Der 27-Jährige wechselt in diesem Sommer nach zwei Jahren vom FC Bayern München in seine Heimatstadt - auch wegen des 73 Jahre alten Spaniers. «Der Ball bewegt sich schnell, die Spieler sind mit großem Spaß dabei, sogar Enthusiasmus. Das ist ein Umfeld, das mich sehr reizt. Und weil es zu Hause in Berlin ist. Das hat meine Entscheidung in jedem Fall beeinflusst», sagte Lo.

Spanische Medien berichteten bereits, dass Aito nach dem Gewinn von Pokal und Meisterschaft in der Hauptstadt weitermachen will. Doch eine Einigung gibt es bislang offiziell noch nicht.

© dpa-infocom, dpa:200724-99-907359/2