«Es gibt viele Anrufe von TV-Sendern, Zeitungen oder Radiostationen aus Spanien, wie das hier läuft», sagte Alba Berlins spanischer Coach Aito Garcia Reneses. Die spanische ACB will ihre Saison ab dem 17. Juni in Valencia mit einem ähnlichen Turnier mit zwölf Mannschaften fortsetzen.

Die BBL hatte ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen. Bis zum 28. Juni wird im Münchner Audi Dome der deutsche Meister unter strengen Hygienevorschriften ermittelt. Alle zehn Teams sind dafür in einem Quarantäne-Hotel unterbracht, in dem die Beteiligten auch einen Tracing Chip tragen müssen. Im Vorfeld wurden alle Spieler und Betreuer mehrfach auf Corona getestet.

Aufmerksam verfolgt wird das Turnier auch in den USA. Dort will die NBA ab Ende Juli im Disney World Ressort von Orlando ihre wegen der Coronavirus-Pandemie seit Mitte März unterbrochene Saison fortsetzen. «Das wird sehr genau verfolgt. Erst gestern hat mich ein Reporter der New York Times angerufen», berichtete Alba Berlins US-Profi Luke Sikma.