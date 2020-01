Nach der 15. Pleite im 22. Spiel liegen die Bayern auch weiterhin auf dem letzten Platz. Mit 18 Punkten war FCB-Kapitän Danilo Barthel der treffsicherste Schütze der Begegnung.

Die Münchner zeigten drei Viertel lang eine starke Leistung und hatten die Hausherren über weite Strecken im Griff. Aber in der europäischen Königsklasse hatte der Bundesliga-Spitzenreiter schon häufig Probleme, eine Führung über die Zeit zu retten. Auch diesmal gaben die Bayern den Vorsprung noch aus der Hand, weil ihnen im letzten Viertel nur noch zwölf Punkte gelangen. Mailand kam indes auf 26 Zähler.

Vor der Partie wurde der verstorbenen ehemaligen NBA-Profis Kobe Bryant und Robert Archibald mit einer Schweigeminute gedacht. Außerdem ließ Mailand im ersten Angriff die 24 Sekunden auf der Wurfuhr ablaufen, danach überquerte München nicht wie vorgeschrieben nach acht Sekunden die Mittellinie. Die Aktionen sollten an Bryants Rückennummern 24 und 8 erinnern.

Bryant war am Sonntag bei einem Helikopter-Absturz im Alter von 41 Jahren ums Leben gekommen. Archibald, der bislang einzige Schotte, der den Sprung in die nordamerikanische Profiliga geschafft hatte, war am 23. Januar aus bisher nicht bekannten Gründen im Alter von 39 Jahren gestorben.