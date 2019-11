Die Ludwigsburger setzten sich mit 92:83 (46:40) beim bisherigen Überraschungsteam durch. Thomas Wimbush II steuert mit 19 Punkten die meisten Zähler für die Gäste bei. Auch Jaleen Smith (17) traf zweistellig. Für Crailsheim konnte Javontae Hawkins trotz 23 Punkten die Niederlage nicht verhindern.

Ludwigsburg führt die Tabelle mit 12:2-Punkten an, wird aber am Sonntag vom Sieger des Spitzenspiels zwischen dem FC Bayern München und Alba Berlin wieder als Spitzenreiter abgelöst werden. Crailsheim ist nach der zweiten Saisonniederlage am 7. Spieltag Fünfter.