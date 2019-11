Der deutsche Meister verlor nur knapp 48 Stunden nach dem eindrucksvollen 95:86 gegen Real Madrid beim spanisches Club Saski Baskonia aus Vitoria-Gasteiz deutlich mit 60:93 (29:52). Mit drei Siegen und drei Niederlagen bleiben die Münchner allerdings im Rennen um die Playoff-Ränge.

Die Partie war mit dem ersten Viertel fast entschieden. Mit 10:29 lag die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic nach den ersten zehn Minuten fast aussichtslos zurück und schaffte trotz einer leichten Steigerung im dritten Durchgang zu keinem Zeitpunkt den Anschluss. Die Basken hatten vor 10.758 Zuschauern zu keiner Zeit Probleme gegen die verzweifelten Versuche der Bayern.

Der US-Amerikaner Greg Monroe war bei den Münchnern mit 18 Punkten der treffsicherste Schütze. Auf der Gegenseite bekam der Bundesligist den georgischen Top-Scorer Tornike Schengelia (19 Zähler) nie in den Griff.

Die nächste Chance auf den ersten Euroleague-Auswärtssieg in dieser Saison haben die Bayern am kommenden Freitag (18.45 Uhr) bei Fenerbahce Istanbul. In der Bundesliga haben die Münchner an diesem Wochenende spielfrei.