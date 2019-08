«Ich fand die Idee gut. Und habe mich entschieden, das für alle zu erlauben», sagte Bundestrainer Henrik Rödl der «Bild am Sonntag». «Man fühlt sich wohl, wenn man in seiner Umgebung Menschen hat, an die man auch im privaten Bereich gewöhnt ist.»

NBA-Profi Schröder hatte bereits zuletzt angekündigt, dass ihn seine Ehefrau Ellen und Sohn Dennis Malick Junior zur Weltmeisterschaft begleiten sollen. Die Familien sollen eigene Zimmer im Teamhotel bekommen. «Wir wissen, dass unsere Spieler so professionell sind, dass sie damit umgehen können», sagte Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bunds. Die DBB-Auswahl trifft im ersten WM-Test am Sonntag (18.00 Uhr) in Trier auf Schweden.