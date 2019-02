Berlin (dpa) – ALBA Berlin hat die Generalprobe für das Pokalfinale am kommenden Sonntag in Bamberg bestanden. Die Berliner siegten in der Basketball-Bundesliga daheim vor 7988 Zuschauern gegen die Löwen Braunschweig dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte mit 82:74 (39:43).

Von dpa